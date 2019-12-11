2019-12-11T07:15:43+03:00
Общество

Впервые в школах Ноябрьска одновременно пройдёт интеллектуальный турнир

За титул самой эрудированной команды 13 декабря сразятся почти 500 школьников
Анна Полякова
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Впервые в Ноябрьске во всех школах одновременно пройдёт интеллектуальный турнир Фото: yanao.ruВпервые в Ноябрьске во всех школах одновременно пройдёт интеллектуальный турнир Фото: yanao.ru
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Впервые на Ямале в Ноябрьске пройдет общегородской школьный турнир по принципу игры «Что? Где? Когда?». За титул самой эрудированной команды 13 декабря сразятся одновременно во всех школах города почти 500 юных знатоков.

Ноябрьск давно заявил права на титул «Интеллектуальная столица Ямала». Сейчас у города есть все шансы их подтвердить. Городские знатоки сами подобрали список вопросов для своих юных коллег. 84 команды школьников ждёт два тура по 12 вопросов.

Команды, набравшие максимальное количество баллов, пройдут в следующий этап и уже весной сразятся за Кубок главы города на одной большой площадке в спортивном комплексе «Зенит».

Напомним, совсем недавно в Ноябрьске прошла «Битва интеллектов – 2019», которая на один день объединила больше 300 эрудированных и находчивых людей из разных городов УрФО. В самый южный город Ямала приехали не только представители почти всех муниципалитетов округа, но и команды из Кургана, Югры, Тюмени.

Такие поединки стали своеобразным брендом Ноябрьска. В этом году, благодаря поддержке главы Ямала Дмитрия Артюхова, турнир вышел на новый уровень. Впервые команды сразились за Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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