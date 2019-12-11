Губернатор Ямала вручил награды за вклад в развитие региона

СЕГОДНЯ 06:38 2019-12-11T06:38:11+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 10 декабря, в день 89 годовщины образования Ямало-Ненецкого автономного округа, вручил награды за многолетний труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

Поздравляя земляков, глава округа отметил, что у Ямала очень яркая история. Создан уникальный нефтегазовый комплекс, которому нет равных во всем мире. При этом он выразил уверенность, что будущее у Ямала не менее яркое. Уже запланировано много проектов, которые станут известны далеко за пределами России: речь о добыче газа, нефти, сжижении.

- Всё невозможно без тех героев, которые в самых сложных условиях создавали и создают благосостояние нашей страны. Ямал силён не только нефтегазом. У нас замечательные врачи, учителя, спортивные тренеры, самые разные люди, которые могут прийти на помощь в трудную минуту. Это сила Ямала, – сказал Дмитрий Артюхов, пожелав награжденных благополучия.

Всего награды и звания получил 31 человек. Среди них – представители предприятий ТЭК, врачи, учителя, работники культуры и спорта, пожарные, рыбаки, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU