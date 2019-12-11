2019-12-11T05:25:09+03:00
Общество

Погода на Ямале 11 декабря: снегопады отступают

Температура воздуха -1 ... -4 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 11 декабря: снегопады отступаютПогода на Ямале 11 декабря: снегопады отступаютФото: Анна Полякова
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В среду, 11 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 4 градуса, пасмурно, периодически будет идти небольшой снег. Ветер западный 7 м/с.

В Ноябрьске -1 градус, пасмурно, почти весь день будет идти. Ветер западный 8 м/с.

В Новом Уренгое -3 градуса, пасмурно. В середине дня пройдет кратковременный снег. Ветер западный 9 м/с.

В Надыме -3 градуса, пасмурно. Небольшой снег – в первой половине дня. Западный ветер 9 м/с.

В Губкинском днем -3 градуса, пасмурно. До обеда будет идти слабый снег. Ветер западный 10 м/с.

В Тарко-Сале - 1 градус, пасмурно, утром пройдет снег. Днем город отдохнет от осадков, а ближе к ночи снег снова напомнит о себе. Ветер западный 10 м/с.

В Муравленко -3 градуса, пасмурно, в первой половине дня - снег. Ветер западный 9 м/с.

В Лабытнанги -4 градуса, пасмурно, день пройдет без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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