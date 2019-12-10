СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-10T16:07:04+03:00

На Ямале подписано трёхстороннее соглашение о соцпартнёрстве в сфере труда Фото: yanao.ru

Изменить размер текста: A A

В правительстве Ямала состоялось заседание окружной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участием в нем приняли заместители губернатора Татьяна Бучкова и Александр Калинин.

На мероприятии было подписано трёхстороннее соглашение о социальном партнёрстве в сфере труда на 2019–2022 годы. Документ устанавливает порядок сотрудничества сторон по обеспечению на Ямале социальной стабильности и повышению качества жизни северян.

Речь в соглашении идет о дополнительных мероприятиях по здоровьесбережению работников, развитию занятости граждан предпенсионного возраста, привлечению для работы в автономном округе молодёжи и наиболее востребованных специалистов, популяризации мер охраны труда.

Кроме представителя регионального правительства подписи под соглашением от Союза организаций профсоюзов ЯНАО поставил временно исполняющий обязанности председателя Сергей Цыганков, от ассоциации работодателей автономного округа – президент Игорь Нак.

ИСТОЧНИК KP.RU