В главном музее Ямала открылась выставка о династии Романовых

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-10T16:10:54+03:00

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В выставочном зале МВК имени Шемановского 10 декабря торжественно открыли выставку «Романовы. Три века русского севера». Экспозиция посвящена русскому освоению территории современного Ямала за три столетия правления династии Романовых. Она продемонстрирует, как общероссийские события влияли на жизнь региона, и какой вклад внесла территория Севера в становление и развитие Российского государства.

Здесь разместились более тысячи музейных экспонатов из Москвы, Екатеринбурга, Тобольска, Омска, некоторые предметы - из частных коллекций. На выставке будут представлены бюсты и скульптуры, костюмы знатных особ и реконструкции одежды воинов, книги, картины и иконы, украшения и аксессуары, посуда и столовое серебро, медали и монеты.

Жители и гости Салехарда могут посмотреть одежду и утварь, различные документы, книги, в том числе, те, которые когда-то принадлежали Николаю II.

Среди значимых экспонатов – грамота на княжеское звание, жалованная Екатериной II владельцу Обдорской волости Сибирской губернии Матвею Тайшину от 14 января 1768 года.

Фото: Салехардская епархия РПЦ

На открытии выставки побывал архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский, подчеркнувший в приветственном слове, что экспозиция очень ярко показывает величие нашей страны, сообщает Салехардская епархия РПЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU