2019-12-10T16:10:54+03:00
Общество

В главном музее Ямала открылась выставка о династии Романовых

В МВК разместились более тысячи музейных экспонатов
Анна Полякова
Поделиться:
В главном музее Ямала открылась выставка о династии Романовых Фото: МВКВ главном музее Ямала открылась выставка о династии Романовых Фото: МВК
Изменить размер текста:

В выставочном зале МВК имени Шемановского 10 декабря торжественно открыли выставку «Романовы. Три века русского севера». Экспозиция посвящена русскому освоению территории современного Ямала за три столетия правления династии Романовых. Она продемонстрирует, как общероссийские события влияли на жизнь региона, и какой вклад внесла территория Севера в становление и развитие Российского государства.

Здесь разместились более тысячи музейных экспонатов из Москвы, Екатеринбурга, Тобольска, Омска, некоторые предметы - из частных коллекций. На выставке будут представлены бюсты и скульптуры, костюмы знатных особ и реконструкции одежды воинов, книги, картины и иконы, украшения и аксессуары, посуда и столовое серебро, медали и монеты.

Жители и гости Салехарда могут посмотреть одежду и утварь, различные документы, книги, в том числе, те, которые когда-то принадлежали Николаю II.

Среди значимых экспонатов – грамота на княжеское звание, жалованная Екатериной II владельцу Обдорской волости Сибирской губернии Матвею Тайшину от 14 января 1768 года.

Фото: Салехардская епархия РПЦ

Фото: Салехардская епархия РПЦ

На открытии выставки побывал архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский, подчеркнувший в приветственном слове, что экспозиция очень ярко показывает величие нашей страны, сообщает Салехардская епархия РПЦ.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды - Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале подписано трёхстороннее соглашение о соцпартнёрстве в сфере труда
Мошенники сыграли на чувствах жительницы Лабытнанги
В Тазовском назвали мастеров по приготовлению традиционных блюд северян
В Лабытнанги открылся новый спорткомплекс «Полярный»
Полсотни дедов Морозов провели ревизию новогоднего оформления Ноябрьска
Три ямальских проекта вошли в программу НОЦ
Почти 50 тысяч квадратных метров земли в Лабытнанги занято самовольно
На Ямале подвели итоги кампании по ремонту и строительству дорог
Надымчанин за виртуальный токарный станок заплатил больше 30 тысяч рублей
Губернатор ЯНАО призвал глав муниципалитетов активнее строить жилье под расселение
В Кутопьюгане открыли памятник участникам Великой Отечественной войны
Ямальцы будут получать сертификаты на дополнительное образование
Ноябрянин стал участником Всероссийского проекта «Архитекторы. РФ»
Житель Губкинского ждет суда за садик конопли на даче
Победителями фестиваля «Полярная рапсодия» стали ямальские скульпторы
В два раза больше дворов Ямала преобразятся в 2020 году
Ямальских школьников будут чаще кормить мясом северного оленя
В Белоярске пожарные спасли из горевшего дома пять детей
На Ямале открыли зимник Коротчаево – Красноселькуп
Рыбаки Халясавэя обещают выполнить план до конца года
На Ямале магазинам во дворах запретят продавать алкоголь
В Ноябрьске из-за метели усилили уборку городских улиц
Погода на Ямале 10 декабря: на регион обрушатся снегопады