Мошенники сыграли на чувствах жительницы Лабытнанги
Жительница Лабытнанги попалась на уловку мошенников и лишилась денег. Аферисты ловко сыграли на чувствах северянки и, не дав ей опомниться, выманили 8 тысяч рублей.
Позже в полиции женщина рассказал, что 6 декабря в соцсети со страницы знакомой пришло сообщение о том, что ее мама попала в ДТП, и теперь ей нужны деньги на лечение. Здесь же указывалась необходимая сумма. Доверчивая горожанка частями перевела «необходимую» сумму. Позже она дозвонилась до своей знакомой, которая пояснила, что ее страницу взломали, и от ее имени просят денежные средства.
Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция просит не спешить переводить деньги, если друг в соцсети просит взаймы. Позвоните ему по телефону и убедитесь в достоверности информации.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды - Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU