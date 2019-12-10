Мошенники сыграли на чувствах жительницы Лабытнанги

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-10T15:07:17+03:00

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Жительница Лабытнанги попалась на уловку мошенников и лишилась денег. Аферисты ловко сыграли на чувствах северянки и, не дав ей опомниться, выманили 8 тысяч рублей.

Позже в полиции женщина рассказал, что 6 декабря в соцсети со страницы знакомой пришло сообщение о том, что ее мама попала в ДТП, и теперь ей нужны деньги на лечение. Здесь же указывалась необходимая сумма. Доверчивая горожанка частями перевела «необходимую» сумму. Позже она дозвонилась до своей знакомой, которая пояснила, что ее страницу взломали, и от ее имени просят денежные средства.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит не спешить переводить деньги, если друг в соцсети просит взаймы. Позвоните ему по телефону и убедитесь в достоверности информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU