В Тазовском назвали мастеров по приготовлению традиционных блюд северян

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-10T14:47:00+03:00

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В Тазовском районе продолжается череда праздничных мероприятий, посвященных 89-летней годовщине муниципалитета и Ямало-Ненецкого автономного округа. На центральной площади райцентра прошли ярмарочные гуляния.

Одним из самых долгожданных событий стал конкурс блюд национальной кухни. Жюри оценивало участников по номинациям «строганина», «северный десерт» и «традиционное блюдо». Конкурсанты творчески представили свои блюда – чум из строганины, нарты с холодцом. Всего в конкурсе приняли участие шесть человек. Самая вкусная строганина – у Надежды Рохтымовой. Кузьма Ямкин приготовил лучшее традиционное блюдо. Вениамин Салиндер занял первое место в номинации «северный десерт».

После конкурса участники угостили своими кулинарными творениями всех желающих. Организаторы конкурса – управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма администрации района - предложили сделать такие состязания традиционными.

Здесь же для тазовчан была организована уличная. Сельхозпредприятия района предложили на выбор – вяленую, сушеную, копченую рыбу, оленину, тушенку. Также можно было приобрести сувениры и памятные подарки с символикой района, кисы и многое другое.

Гости праздника вместе со скоморохами, дедом морозом и героями сказок водили хоровод, играли в ручеек, пели, танцевали и участвовали в народных забавах.

ИСТОЧНИК KP.RU