В Лабытнанги открылся новый спорткомплекс «Полярный»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-10T14:12:36+03:00

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В Лабытнанги в День рождения региона торжественно открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Полярный». В трехэтажном здании разместились бассейн на шесть дорожек с трибуной и универсальный спортивный зал. Проектом предусмотрен зал подготовительных занятий при бассейне, тренажёрный зал и зал аэробики, инструкторские, комната медсестры и лаборатория анализа воды.

Универсальный спортивный зал предназначен для игр в волейбол, баскетбол, теннис, мини-футбол, гандбол и занятий художественной гимнастикой. В зале предусмотрены телескопические трибуны на 352 человека. Объект адаптирован под возможности маломобильных горожан.

В дальнейшем будут сформированы группы спортивной подготовки по плаванию для детей. Начнут работу и спортивно-оздоровительные группы для населения. Запланировано открытие фитнес-групп. «Полярный» стал красивым от предприятий нефтегазового комплекса для всех горожан, сообщили в администрации города.

- Приятно, что в такой праздник, наш День рождения, мы дарим Лабытнанги долгожданный спортивный объект с плавательным бассейном. Теперь в городе появились хорошие условия для занятий плаванием и другими популярными видами спорта, - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как отметил глава города Марина Трескова, такие замечательные, современные объекты позволяют совершенствовать социальную инфраструктуру, влияют на качество жизни, способствуют сохранению здоровья горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU