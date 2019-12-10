2019-12-10T13:53:44+03:00
Общество

Полсотни дедов Морозов провели ревизию новогоднего оформления Ноябрьска

Световые конструкции в городе дополнили современными технологиями
Анна Полякова
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Полсотни дедов Морозов провели ревизию новогоднего оформления Ноябрьска Фото: администрация НоябрьскаПолсотни дедов Морозов провели ревизию новогоднего оформления Ноябрьска Фото: администрация Ноябрьска
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Десант из 50 дедов Морозов высадился в Ноябрьске, чтобы провести ревизию новогоднего оформления, зажечь основные конструкции и создать атмосферу чудес и волшебства. В целом на улицах города установлено порядка 80 новогодних арт-объектов. Световые конструкции в городе дополнили современными технологиями. Ноябряне смогут сделать в этом году эксклюзивные фотографии.

- Мы достойно завершаем Год благоустройства на Ямале. В первый раз за историю города нам выделили денежные средства на световые инсталляции. Ротонда возле городского фонтана, ель –шатер, световые деревья на городской аллее, новые арки в конце бульвара - это еще не все сюрпризы, которые мы приготовили для горожан, – комментирует глава города Алексей Романов.

Особенного внимания ноябрян в этом году заслуживает уникальная интерактивная опция, интегрированная в праздничные конструкции – технология дополненной реальности. AR-технологии – современный тренд, который теперь представлен и в Ноябрьске.

Если навести камеру смартфона или планшета на метку, расположенную рядом с конструкцией: на экране устройства появятся забавные анимированные персонажи. Можно выбрать одного из них и сфотографироваться или снять видео рядом со Снеговиком, Дедом Морозом и другими любимыми сказочными героями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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