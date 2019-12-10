2019-12-10T13:40:53+03:00
Общество

Три ямальских проекта вошли в программу НОЦ

Губернатор ЯНАО заметил, что реализовать масштабные проекты без поддержки научного сообщества – невозможно
Анна Полякова
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Три ямальских проекта вошли в программу НОЦ Фото: yanao.ruТри ямальских проекта вошли в программу НОЦ Фото: yanao.ru
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Глава Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Наблюдательного совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Он подчеркнул, что участие научного сообщества необходимо для дальнейшего развития региона, реализации крупных проектов.

- На Ямале в ближайшие годы будут реализованы знаковые промышленные проекты: освоение Харасэвэйского месторождения, строительство завода «Арктик СПГ-2» и железной дороги «Северный широтный ход», - отметил Дмитрий Артюхов.

Он обратил внимание, что уже сейчас очевидно, что это будут качественно новые с точки зрения развития науки проекты: будут использованы малолюдные технологии, самые передовые средства связи. Большую роль играет и необходимость контроля за экологической обстановкой на Ямале в ходе реализации этих проектов. Губернатор заметил, что организовать это без активного участия и поддержки со стороны научного сообщества – невозможно.

В программу работы НОЦ вошли три проекта, которые реализуются на территории Ямала, и представляют для округа особый интерес с точки зрения сотрудничества власти, науки и бизнеса. Это проекты по искусственному воспроизводству ценных видов рыб, мониторингу температур грунтов под инфраструктурными объектами и наблюдение за экологическим состоянием Обь-Иртышского бассейна.

Также на заседании был утверждён состав управляющего совета научно-образовательного центра. В него вошли представители руководства всех трёх субъектов.

Напомним, в структуре НОЦ 10 университетов, 13 научных институтов, 7 организаций реального сектора экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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