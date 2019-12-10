СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-10T13:21:14+03:00

Почти 50 тысяч квадратных метров земли в Лабытнанги занято самовольно Фото: lbt.yanao.ru

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В Лабытнанги идет инвентаризация муниципальных земель, чтобы найти территории для строительства новых домов под расселения из аварийного и ветхого жилфонда. Так выявлено 326 площадок, на которых размещено 3 727 объектов. Общая площадь, занимаемая такими постройками, составляет более 58,5 тыс. кв. м. Из них 48 тыс. кв. м занято самовольно.

Только на гаражных площадках по улицам Обская и Л. Гиршгорна находится порядка 323 строений. Кем установлены 250 объектов, что там хранится, насколько эти объекты безопасны для жилого сектора - не известно. И только незначительная доля владельцев гаражей ранее заключили договоры аренды земельных участков, срок действия которых истекает.

Все гаражи попадают в зону застройки города и подлежат сносу. С ноября на гаражных площадках ведется розыск владельцев объектов, чтобы летом начать освобождение территории.

Здесь планируется строительство многоквартирных домов с комфортными дворовыми территориями, современной детской игровой площадкой. В планах возведение спортивного объекта.

Часть владельцев временных гаражей уже согласилась с предложением объединиться в кооператив для строительства капитальных гаражей. Земельные участки расположены здесь же, в привычном месте.

Напомним, по решению губернатора ЯНАО для Лабытнанги вчетверо увеличены объёмы жилищного строительства. Обновлённая программа по возведению жилья предполагает более 100 тысяч кв. м новостроя. Под строительство многоквартирных домов общей площадью 33 тыс кв. м. земельные участки уже подготовлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU