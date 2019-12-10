На Ямале подвели итоги кампании по ремонту и строительству дорог

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-10T13:04:16+03:00

В 2020 году работы будут продолжены на 13 объектах

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В 2019 году из бюджета Ямала на ремонт и реконструкцию дорог была выделена сумма, кратно превышающая объёмы прошлых лет. Об этом сообщил первый заместитель главы региона Алексей Ситников на Совете глав 10 декабря. На заседании подвели итоги 2019 года и наметили планы на 2020.

В этом году в планах дорожников было отремонтировать 98 километров муниципальных дорог. Из них - 48 километров в городах и 50 км в районах. В рамках муниципальных контрактов проведены работы по замене дорожного покрытия и освещения, по ремонту тротуаров. Значительный объём работ в муниципалитетах завершился раньше сроков, указанных в контракта.

Как отметил Алексей Ситников, в 2019 году показатели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» достигнуты на 100%.

В 2020 году работы будут продолжены на 13 объектах общей протяжённостью 67 километров. Это строительство 51 километра автомобильной дороги Надым – Салехард, ремонт 8,8 километров региональных участков, а также ремонт 6,7 километра улиц Салехарда и Лабытнанги, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU