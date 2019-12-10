2019-12-10T13:04:16+03:00
Общество

На Ямале подвели итоги кампании по ремонту и строительству дорог

В 2020 году работы будут продолжены на 13 объектах
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале подвели итоги кампании по ремонту и строительству дорог Фото: yanao.ruНа Ямале подвели итоги кампании по ремонту и строительству дорог Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В 2019 году из бюджета Ямала на ремонт и реконструкцию дорог была выделена сумма, кратно превышающая объёмы прошлых лет. Об этом сообщил первый заместитель главы региона Алексей Ситников на Совете глав 10 декабря. На заседании подвели итоги 2019 года и наметили планы на 2020.

В этом году в планах дорожников было отремонтировать 98 километров муниципальных дорог. Из них - 48 километров в городах и 50 км в районах. В рамках муниципальных контрактов проведены работы по замене дорожного покрытия и освещения, по ремонту тротуаров. Значительный объём работ в муниципалитетах завершился раньше сроков, указанных в контракта.

Как отметил Алексей Ситников, в 2019 году показатели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» достигнуты на 100%.

В 2020 году работы будут продолжены на 13 объектах общей протяжённостью 67 километров. Это строительство 51 километра автомобильной дороги НадымСалехард, ремонт 8,8 километров региональных участков, а также ремонт 6,7 километра улиц Салехарда и Лабытнанги, сообщает правительство ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды - Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полсотни дедов Морозов провели ревизию новогоднего оформления Ноябрьска
Три ямальских проекта вошли в программу НОЦ
Почти 50 тысяч квадратных метров земли в Лабытнанги занято самовольно
Надымчанин за виртуальный токарный станок заплатил больше 30 тысяч рублей
Губернатор ЯНАО призвал глав муниципалитетов активнее строить жилье под расселение
В Кутопьюгане открыли памятник участникам Великой Отечественной войны
Ямальцы будут получать сертификаты на дополнительное образование
Ноябрянин стал участником Всероссийского проекта «Архитекторы. РФ»
Житель Губкинского ждет суда за садик конопли на даче
Победителями фестиваля «Полярная рапсодия» стали ямальские скульпторы
В два раза больше дворов Ямала преобразятся в 2020 году
Ямальских школьников будут чаще кормить мясом северного оленя
В Белоярске пожарные спасли из горевшего дома пять детей
На Ямале открыли зимник Коротчаево – Красноселькуп
Рыбаки Халясавэя обещают выполнить план до конца года
На Ямале магазинам во дворах запретят продавать алкоголь
В Ноябрьске из-за метели усилили уборку городских улиц
Погода на Ямале 10 декабря: на регион обрушатся снегопады