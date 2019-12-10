Надымчанин за виртуальный токарный станок заплатил больше 30 тысяч рублей
В Надыме возбудили уголовное дело об интернет-мошенничестве. 32-летнего горожанина неизвестный облапошил на 34 тысячи рублей.
Доверчивый мужчина 4 декабря на сайте бесплатных объявлений нашел предложение о продаже токарного станка. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он обсудил условия сделки с продавцом, после этого надымчанин перевел 34 тысячи рублей на реквизиты банковской карты незнакомца.
Получив оплату, лжепродавец перестал отвечать на звонки. Только тогда северянин понял, что его обманули и обратился в полицию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полицейские призывают граждан, планирующих покупки в сети Интернет, не спешить оплачивать понравившийся товар, не убедившись в надежности продавца.
ИСТОЧНИК KP.RU