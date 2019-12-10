2019-12-10T12:28:52+03:00
Происшествия

Надымчанин за виртуальный токарный станок заплатил больше 30 тысяч рублей

Мужчина поверил в честность интернет-продавца
Анна Полякова
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Надымчанин за виртуальный токарный станок заплатил больше 30 тысяч рублейНадымчанин за виртуальный токарный станок заплатил больше 30 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме возбудили уголовное дело об интернет-мошенничестве. 32-летнего горожанина неизвестный облапошил на 34 тысячи рублей.

Доверчивый мужчина 4 декабря на сайте бесплатных объявлений нашел предложение о продаже токарного станка. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он обсудил условия сделки с продавцом, после этого надымчанин перевел 34 тысячи рублей на реквизиты банковской карты незнакомца.

Получив оплату, лжепродавец перестал отвечать на звонки. Только тогда северянин понял, что его обманули и обратился в полицию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские призывают граждан, планирующих покупки в сети Интернет, не спешить оплачивать понравившийся товар, не убедившись в надежности продавца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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