2019-12-10T12:18:09+03:00
Экономика

Губернатор ЯНАО призвал глав муниципалитетов активнее строить жилье под расселение

Остается потребность в земле ещё под более 300 тысяч квадратных метров
Анна Полякова
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Губернатор ЯНАО призвал глав муниципалитетов активнее строить жилье под расселение Фото: yanao.ruГубернатор ЯНАО призвал глав муниципалитетов активнее строить жилье под расселение Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл в Салехарде заседание Совета глав в расширенном формате. В нём приняли участие 55 глав из всех муниципальных образований региона, члены правительства округа, представители Заксобрания. Дмитрий Артюхов призвал собравшихся активнее решать вопрос строительства жилья под расселение

Замгубернатора Андрей Воронов сообщил, что расселить планируется миллион квадратных метров непригодного жилья в ближайшие 5 лет. А это значит, в новые квартиры переедут более 21 тысяч семей, около 2,5 тысяч семей получат возмещение или жильё на вторичном рынке, более 1300 - переедут в Тюмень по программе «Сотрудничество».

В муниципалитетах уже выделены участки под возведение около 700 тысяч квадратных метров жилья. Остается потребность в земле ещё под более 300 тысяч квадратных метров.

- Если в разумные сроки не будет решено, где начнётся строительство, не будет готовности среди муниципалитетов, мы будем перераспределять средства. Есть главы, которые готовы взять дополнительные объёмы, – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Губернатор также подчеркнул необходимость диалога с жителями аварийных домов. В частности, губернатор отметил, что не все знают о возможности переезда в Тюменскую область по программе «Сотрудничество».

- Мы в ближайшие годы будем гораздо интенсивнее финансировать эту программу, в следующем году сумма увеличится в 3 раза. Очередь будет двигаться быстрее. А внутри программы есть ускоренная очередь для тех, кто проживает в аварийном фонде, – отметил губернатор.

Одновременно он дал поручение провести в муниципалитетах дополнительную разъяснительную кампанию, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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