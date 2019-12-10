В Кутопьюгане открыли памятник участникам Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-10T11:40:35+03:00

Мемориал станет местом всеобщей гордости и уважения к истории села

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В Кутопьюгане Надымского района состоялось событие, значимое для каждого жителя этого села. Здесь 9 декабря открыли памятник землякам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Памятник станет местом всеобщей гордости и уважения к истории Кутопьюгана, местом преклонения перед бессмертным подвигом дедов и прадедов, уверены жители села. По завершении торжественного мероприятия в сельском доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный дню рождения Надымского района и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Помощь в возведении памятника оказали глав Надымского района Леонид Дяченко и коллектив филиала АО «Ямалкоммунэнерго» и рядовые жители села.

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ИСТОЧНИК KP.RU