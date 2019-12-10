В Кутопьюгане открыли памятник участникам Великой Отечественной войны
В Кутопьюгане Надымского района состоялось событие, значимое для каждого жителя этого села. Здесь 9 декабря открыли памятник землякам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Памятник станет местом всеобщей гордости и уважения к истории Кутопьюгана, местом преклонения перед бессмертным подвигом дедов и прадедов, уверены жители села. По завершении торжественного мероприятия в сельском доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный дню рождения Надымского района и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Помощь в возведении памятника оказали глав Надымского района Леонид Дяченко и коллектив филиала АО «Ямалкоммунэнерго» и рядовые жители села.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды - Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU