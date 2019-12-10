Ямальцы будут получать сертификаты на дополнительное образование

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-10T11:29:01+03:00

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На Ямале 1 сентября 2020 года начнут тестировать механизм персонифицированного финансирования программ дополнительного образования детей. О реализации этого направления нацпроекта «Образование» рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе итоговой пресс-конференции 9 декабря.

Он сообщил, что Лабытнанги, Губкинкий, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард станут пилотными городами для тестирования системы. Сам сертификат – это электронный именной документ, который даст возможность посещать кружки и секции как в муниципальных учреждениях, так и в частных. В 2020 году в программе примут участие более 200 учреждений сферы культуры и образования, школ и детских садов, а в 2021 году систему введут повсеместно.

Как отметил губернатор, это хорошая возможность задействовать частников, индивидуальных предпринимателей, создать конкуренцию в социальной сфере.

- Это будет развивать конкуренцию как между государственными муниципальными учреждениями, так и теми, кто этим занимается в частном порядке. Главное – это делать качественно. Мы точно в этой программе в рамках нацпроекта будем работать, – подчеркнул губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU