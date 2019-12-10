Ноябрянин стал участником Всероссийского проекта «Архитекторы. РФ»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-10T13:08:28+03:00

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Архитектор из Ноябрьска Андрей Ключник стал участником Всероссийского проекта «Архитекторы. РФ». В числе сотни коллег из разных регионов страны он пройдет обучающую программу.

С декабря 2019 года по май 2020 участники будут изучать современные тренды в области архитектуры и урбанистики, научатся применять актуальные инструменты улучшения городской среды. Запланированы лекции, семинары, встречи с экспертами и исследовательские поездки по городам России и Европы.

Андрей Ключник с февраля 2019 года возглавляет управление архитектуры и градостроительства администрации Ноябрьска. На счету у молодого архитектора уже есть один масштабный и успешный проект. При его участии в 2019 году завершен второй этап «Ноябрьск-парка», который является одним из самых больших на Ямале.

Сейчас Андрей Ключник принимает активное участие в разработке концепта и проекта культурного комплекса «Ямал», «Кванториума», многофункционального спорткомплекса, городской территории по улице 60 лет СССР.

- Программа даёт возможность своими глазами увидеть ключевые градостроительные проекты в российских и зарубежных городах, познакомиться с их авторами. Задачи, которые ставит перед нами губернатор Ямала обязывают нас постоянно повышать свой профессионализм, предлагать идеи и реализовать проекты, которые меняют жизнь ямальцев, – комментируют Андрей Ключник своё участие в проекте.

Программа «АрхитекторРФ» разработана институтом «Стрелка» при поддержке Правительства РФ и Минстроя. Цель – обеспечить российские города квалифицированными специалистами, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU