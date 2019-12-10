Житель Губкинского ждет суда за садик конопли на даче
Агроном-любитель из Губкинского предстанет перед судом за то, что не ту культуру выбрал для культивирования. Ямалец на даче обустроил теплицу для конопли в декабре 2018 года.
Мужчина оборудовал помещения системой специального освещения, вентиляции, обеспечил необходимый температурный режим и уровень влажности для создания благоприятных условий для произрастания конопли.
Для повышения урожайности дачник использовал удобрения, посеял семена конопли, после чего систематически ухаживал за растениями.
В июле 2019 года полиция нагрянула на дачу к огороднику. В момент задержания у него было изъято 29 кустов конопли массой 1,7 кг, а также приготовленные мужчиной для личного потребления продукты их переработки – марихуана массой 400 г.
Дело расследовали по двум статья о незаконном культивировании и приобретении, хранении растений, содержащих наркотические средства. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Ямальцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет, сообщает прокуратура ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU