Житель Губкинского ждет суда за садик конопли на даче

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-10T10:11:39+03:00

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Агроном-любитель из Губкинского предстанет перед судом за то, что не ту культуру выбрал для культивирования. Ямалец на даче обустроил теплицу для конопли в декабре 2018 года.

Мужчина оборудовал помещения системой специального освещения, вентиляции, обеспечил необходимый температурный режим и уровень влажности для создания благоприятных условий для произрастания конопли.

Для повышения урожайности дачник использовал удобрения, посеял семена конопли, после чего систематически ухаживал за растениями.

В июле 2019 года полиция нагрянула на дачу к огороднику. В момент задержания у него было изъято 29 кустов конопли массой 1,7 кг, а также приготовленные мужчиной для личного потребления продукты их переработки – марихуана массой 400 г.

Дело расследовали по двум статья о незаконном культивировании и приобретении, хранении растений, содержащих наркотические средства. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Ямальцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU