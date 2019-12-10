Победителями фестиваля «Полярная рапсодия» стали ямальские скульпторы

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-10T09:30:09+03:00

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Дуэт ямальских художников - победитель XVI международного фестиваля ледовой скульптуры «Полярная рапсодия», итоги которого подвели в Салехарде.

Первое место заняли мастера Сергей Корольков из Салехарда и таркосалинский художник Сергей Ледков. Их совместную работу «Как начинается трагедия» жюри фестиваля признало лучшей. Авторский замысел ямальских скульпторов полнее всего отразил тему фестиваля «Античный театр». Им вручили денежный приз в размере 200 тыс. рублей.

За основу сюжета они взяли идею от древнегреческого драматурга Фесписа, известного как создателя «театра одного актера». Получилась величественная и красивая работа.

Всего в конкурсе приняли участие девять команд из России, Белоруссии, Финляндии и Ирана. Перед участниками стояла непростая задача - превратить задумки и эскизы в масштабные скульптуры всего за семь дней.

Второе место у скульпторов Льва Брюханова из Московской области и Марии Соловатовой из Ижевска. Они создали ледовую композицию «Плач по Горгоне».

Третье место занял Иммонен Ристо Элиас из Финляндии со скульптурой «Представление».

Все участники получили подарки от организатора фестиваля – департамента внешних связей ЯНАО. Это ручной работы стамески, изготовленные кузнецом из Города мастеров в Обдорском остроге, а также памятные буклеты об участии в фестивале.

Галерею ледовых скульптур можно увидеть на площади у Культурно-делового центра, где они станут главным украшением окружной столицы до следующей весны.

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ИСТОЧНИК KP.RU