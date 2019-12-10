СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-10T09:13:45+03:00

В два раза больше дворов Ямала преобразятся в 2020 году Фото: yanao.ru

Изменить размер текста: A A

В 2020 году на Ямале преобразятся около 700 дворов. Для региона это большой объем, отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время пресс-конференции 9 декабря, посвященной итогам 2029 года и реализации нацпроектов в ЯНАО.

- Вообще, программа очень хорошая, она отвечает на наш запрос, чтобы жизнь здесь становилась уютнее. Абсолютно нет никаких препятствий для того, чтобы сделать наши города очень хорошими, – ответил глава региона.

Глава пояснил, что программу благоустройства планируется приблизить к людям. чтобы северные, пустые, песчаные дворы превращались в уютные пространства, где есть спортивная и детская площадки, нормальная парковка, где это выглядит так, как должно выглядеть.

В 2019 году изменили свой облик 98 общественных и 396 дворовых территорий, появилось 48 спортивных и игровых площадок, 12 многофункциональных спортивно-игровых центров, 5 объектов, посвященных памяти о Великой Отечественной войне, 8 парков, 11 скверов, 14 зон отдыха. Темпы следующего года будут не ниже, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU