2019-12-10T08:51:18+03:00
Экономика

Ямальских школьников будут чаще кормить мясом северного оленя

За пару лет долю ямальской продукции в питании детей доведут до 40-50 процентов
Анна Полякова
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Ямальских школьников будут чаще кормить мясом северного оленя Фото: salekhard.orgЯмальских школьников будут чаще кормить мясом северного оленя Фото: salekhard.org
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В учреждениях образования Ямала будут чаще готовить блюда из мяса северного оленя. Это касается и школ, и детских садов. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов во время итоговой в 2029 году пресс-конференции. Глава региона отметил, что автономный округ будет развивать существующие агрокомплексы по заготовке и переработке оленины, чтобы местная продукция была шире представлена на прилавках округа.

Он рассказал, что по результатам недавних наблюдений выяснилось, что сейчас в регионе больше 20 процентов рациона мяса в образовательных учреждениях составляет оленина. Однако эта картина больше характерна для интернатов отдаленных поселков. Теперь власти Ямала хотят и в городских учреждениях наращивать обеспечение питания детей мясом северного оленя, передает правительство ЯНАО.

- За пару лет долю ямальской продукции в питании детей доведем до 40-50 процентов. Это будет правильное решение как с точки зрения качества продукта, так и поддержки ямальских предприятий, когда мы внутри округа можем создать спрос на продукт,– сказал Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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