2019-12-10T08:33:36+03:00
Происшествия

В Белоярске пожарные спасли из горевшего дома пять детей

Причину ЧП, виновного и ущерб будут устанавливать эксперты
Анна Полякова
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В Белоярске пожарные спасли из горевшего дома пять детей Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО (архив)В Белоярске пожарные спасли из горевшего дома пять детей Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО (архив)
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Ночью с 9 на 10 декабря в селе Белоярск полыхал деревянный двухэтажный дом. Горела одна из квартир. Во время возгорания все жильцы дома спали, поэтому ЧП застало их врасплох.

Пожарные, прибывшие по вызову, немедленно приступили к спасению жильцов и тушению пожара. В результате удалось спасти восемь человек.

Как сообщили в КГУ «Противопожарная служба ЯНАО, пять детей и одну женщину спускали со второго этажа дома при помощи пожарной лестницы, ещё двоих взрослых вывели через подъезд. Пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 16 человек, в распоряжении которых было две единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО.

В результате пожара повреждена комната на первом этаже на площади 15 кв.м. и комната на втором этаже на площади 1 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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