2019-12-10T08:11:59+03:00
Общество

На Ямале открыли зимник Коротчаево – Красноселькуп

Разрешено движение для всех транспортных средств весом до 25 тонн
Анна Полякова
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На Ямале открыли зимник Коротчаево – Красноселькуп Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале открыли зимник Коротчаево – Красноселькуп Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На Ямале открыли первый в этом сезоне зимник. По сезонной трассе Коротчаево – Красноселькуп, протяженность которой 132 км, разрешено движение для всех транспортных средств весом до 25 тонн.

Всего на Ямале традиционно обустраивают четыре зимние автодороги регионального значения. Работы на трассах Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Надым - Салехард – уже идут. К строительству автозимника Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале специалисты готовы, но вынуждены ожидать устойчивых отрицательных температур. На 80% трасса состоит из ледовых переправ, поэтому для начала работ необходимо убедиться в прочности льда.

На ледовой переправе через Обь между городами Салехард и Лабытнанги проезд открыт колесных транспортных средств весом до 5 тонн и до 10 тонн для гусеничных.

Автомобилистам напомнили, что по открытым зимникам двигаться рекомендуется колонной минимум из двух авто, взять с собой суточный запас пищи, дополнительную теплую одежду, запас горючего, запасное колесо, инструменты для ремонта, буксировочный трос и лопату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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