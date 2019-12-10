Рыбаки Халясавэя обещают выполнить план до конца года

СЕГОДНЯ 07:54 2019-12-10T09:15:12+03:00

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Работники сельхозобщины «Еты-Яля» Пуровского района начали вывоз продукции из отдаленных стойбищ. До Халясавэя рыбаки добираются на снегоходах. Сейчас, когда потеплело движение затруднено, поэтому грузы везут малыми партиями. В результате за день приходится выполнять несколько рейсов.

На производственной базе общины рыбу и дикоросы принимают ежедневно. Общинники стараются доставить всю продукцию до конца декабря, пока нет сильных морозов. В общине «Еты-Яля» трудится большая часть населения Халясавэя. Сбор дикоросов и рыбный промысел – основное занятие работников сельхозпредприятия.

Как рассказал руководитель общины Николай Канашин, в этом году сельскохозяйственная родоплеменная община заготовила 20 тонн дикоросов, вся продукция уже реализована покупателям. По заготовке рыбной продукции план на этот год - 195 тонн выполнен уже на 90%, к концу году он будет выполнен на все 100%.

С открытием зимней дороги всю продукцию вывезут автотранспортом для дальнейшей реализации в других населенных пунктах. Когда придут морозы промысловики приступят к подлёдному лову рыбы. Сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU