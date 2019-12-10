На Ямале магазинам во дворах запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-10T08:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале рассматривается вопрос о запрете открытия магазинов со спиртным, выходящих во внутренние дворы домов. Об этом сообщил губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов во время итоговой пресс-конференции 9 декабря.

- К сожалению, алкогольная выручка занимает важную часть доходов торговых точек. Приходится слышать, что если мы заберем лицензию, магазин закроется. И будут ли благодарны жители района, если магазин, который был в шаговой доступности, не только с алкоголем, но и продуктами, закроется, - пояснил глава региона.

Он предложил постепенно вводить ограничения, не забывая и о другой стороне вопроса. Речь шла о работе правоохранительной системы и пропаганде ЗОЖ, когда за счет развития спорта появляются новые объекты, которые нужно насыщать секциями.

- В совокупности – усложнение мер, строгий надзор и ЗОЖ дадут положительный эффект, – сказал губернатор.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, в зале на пресс-конференции собрались представители федеральных и окружных СМИ, журналисты всех 13-ти муниципалитетов округа. За 1 час 50 минут глава региона ответил на 24 вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU