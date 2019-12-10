В Ноябрьске из-за метели усилили уборку городских улиц

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-10T06:22:19+03:00

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В Ноябрьске выпавший снег и метель заставили перейти на усиленный режим работы дорожное предприятие. Накануне спецтехника ООО «Севердорстрой» работала в поселках, на улицах Ленина, Космонавтов, Республики, возле школы №8.

Как рассказали в администрации города, очередные итоги подвели и в управлении жилищно-коммунального хозяйства. Объемы снега, вывезенного на площадку для складирования осадков с начала снежного сезона, увеличились и составляют на текущий момент 17,7 тысяч кубов.

Список придомовых территорий, которые будут убраны на этой неделе, согласно предоставленным обслуживающими организациями графиков, опубликован мэрией на официальной страничке в социальной сети «В Контакте».

ИСТОЧНИК KP.RU