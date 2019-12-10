СЕГОДНЯ 05:18 2019-12-10T05:18:16+03:00

Погода на Ямале 10 декабря: на регион обрушатся снегопады Фото: salekhard.org

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Во вторник, 10 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 4 градуса, пасмурно. Снегопад к вечеру утихнет, но не прекратится. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Ноябрьске -2 градуса, пасмурно, снег во второй половине дня усилится. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Новом Уренгое -3 градуса, пасмурно и снежно. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Надыме -2 градуса, пасмурно, снегопад. Юго-западный ветер 10 м/с.

В Губкинском днем -3 градуса, пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Тарко-Сале - 3 градуса, пасмурно, снег к вечеру усилится. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Муравленко -2 градуса, пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день, то усиливаясь, то утихая. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU