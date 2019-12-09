СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-09T16:02:48+03:00

Мошенник украл у пенсионерки из Лабытнанги 300 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело мошенничестве, жертвой которого стала пенсионерка. Когда 67-летняя женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. 6 декабря она рассказала правоохранителям, как потеряла 290 тысяч рублей.

Выяснилось, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал сказку о том, как ее в данный момент лишают денег, якобы неизвестные незаконно переводят с ее карты деньги.

Женщина поверила, что нужно экстренно принять мери и заблокировать карту. В результате под диктовку афериста сама перевела почти 300 тысяч рублей на чужой счет.

Полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Одновременно полиция округа напоминает гражданам о том, что нельзя никому и никогда не сообщать код безопасности на обороте банковской карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU