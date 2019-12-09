Мошенник украл у пенсионерки из Лабытнанги 300 тысяч рублей
В Лабытнанги возбудили уголовное дело мошенничестве, жертвой которого стала пенсионерка. Когда 67-летняя женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. 6 декабря она рассказала правоохранителям, как потеряла 290 тысяч рублей.
Выяснилось, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал сказку о том, как ее в данный момент лишают денег, якобы неизвестные незаконно переводят с ее карты деньги.
Женщина поверила, что нужно экстренно принять мери и заблокировать карту. В результате под диктовку афериста сама перевела почти 300 тысяч рублей на чужой счет.
Полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Одновременно полиция округа напоминает гражданам о том, что нельзя никому и никогда не сообщать код безопасности на обороте банковской карты.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU