На Ямале изменился механизм выдачи охотничьих разрешений
На Ямале начала действовать новая процедура распределения разрешений на добычу лося, бурого медведя, дикого северного оленя, которые относятся к лимитированным видам охотничьих ресурсов.
Как сообщает правительство ЯНАО, теперь охотники будут получать разрешения через случайную выборку, а не в порядке очерёдности, как это было прежде. Случайная выборка проводится путем генерации чисел в автоматическом режиме.
Такой способ позволит всем охотникам иметь равные шансы. Ранее проживающие в отдалённых районах подавали заявления с большим опозданием, и в итоге им приходилось подолгу дожидаться своей очереди.
ИСТОЧНИК KP.RU