2019-12-09T15:42:13+03:00
Общество

На Ямале изменился механизм выдачи охотничьих разрешений

Теперь охотники будут получать разрешения через случайную выборку
Анна Полякова
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На Ямале изменился механизм выдачи охотничьих разрешений Фото: yanao.ruНа Ямале изменился механизм выдачи охотничьих разрешений Фото: yanao.ru
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На Ямале начала действовать новая процедура распределения разрешений на добычу лося, бурого медведя, дикого северного оленя, которые относятся к лимитированным видам охотничьих ресурсов.

Как сообщает правительство ЯНАО, теперь охотники будут получать разрешения через случайную выборку, а не в порядке очерёдности, как это было прежде. Случайная выборка проводится путем генерации чисел в автоматическом режиме.

Такой способ позволит всем охотникам иметь равные шансы. Ранее проживающие в отдалённых районах подавали заявления с большим опозданием, и в итоге им приходилось подолгу дожидаться своей очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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