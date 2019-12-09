На Ямале изменился механизм выдачи охотничьих разрешений

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-09T15:42:13+03:00

Теперь охотники будут получать разрешения через случайную выборку

Изменить размер текста: A A

На Ямале начала действовать новая процедура распределения разрешений на добычу лося, бурого медведя, дикого северного оленя, которые относятся к лимитированным видам охотничьих ресурсов.

Как сообщает правительство ЯНАО, теперь охотники будут получать разрешения через случайную выборку, а не в порядке очерёдности, как это было прежде. Случайная выборка проводится путем генерации чисел в автоматическом режиме.

Такой способ позволит всем охотникам иметь равные шансы. Ранее проживающие в отдалённых районах подавали заявления с большим опозданием, и в итоге им приходилось подолгу дожидаться своей очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU