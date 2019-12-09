В Ноябрьске зоозащитники объявили о выставке-раздаче животных

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-09T15:32:12+03:00

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В Ноябрьске пройдет выставка-раздача животных. Несчастным кошкам и собакам зоозащитники пытаются найти новых заботливых хозяев. Мероприятие состоится 15 декабря.

Все животные, которые сейчас находятся на передержке, то есть за ними ухаживают волонтеры, смогут обрести дом. Перед выставкой Фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь» проводит перепись всех животных, которые засиделись во временном жилье и ждут заботливых хозяев. Сообщение о раздаче появилось в группе «Помощь животным Ноябрьска» социальной сети «ВКонтакте». Волонтеров просят напомнить о своих подопечных, рассказав их истории под постом.

Как отметила куратор фонда Ольга Белякова, зоозащитники, как это ни печально, освобождают место, готовясь к «новогодним подаркам», выброшенным на улицу.

- В новогодние каникулы увеличивается количество брошенных животных. Некоторые люди дарят щенков или котят, а семья к этому бывает не готова. В результате малыш пополняет ряды «бездомышей», - рассказала «Комсомольской правде – Ямал» Ольга Белякова.

Сейчас у волонтеров на содержании почти 300 котов и столько же собак. Однако на выставку поедет не более 30 пушистиков. Волонтеры надеются на успех мероприятия. Как говорит куратор фонда, бывали случаи, когда половину животных удавалось пристроить именно на таких выставках. Место проведения раздачи еще обсуждается. Однако, как сообщили зоозащитники, вероятнее всего, встретить "своего человека" несчастные четвероногие смогут в "Зоомире" на Холмогорской, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU