2019-12-09T14:36:07+03:00
Экономика

На трассе Коротчаево – Новый Уренгой приступили к возведению мостов

На км 710 устроен временный объезд
Анна Полякова
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На трассе Коротчаево – Новый Уренгой приступили к возведению мостов Фото: yanao.ruНа трассе Коротчаево – Новый Уренгой приступили к возведению мостов Фото: yanao.ru
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На 727 км дороги Коротчаево – Новый Уренгой началось строительство моста через реку Морельва-Яха. Работы ведутся круглосуточно в две смены. На км 710 устроен временный объезд.

Напомним, в своём ежегодном докладе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов упомянул, что одна из самых проблемных трасс – участок от Нового Уренгоя до Коротчаево.

- Плохое состояние самой дороги там накладывается на очень интенсивное движение, – подчеркнул тогда глава региона.

В этом году дорожники отремонтировали участок протяженностью почти семь километров. В самом посёлке Коротчаево на улицах Ямсовейской и Шоссейной до конца года установят освещение.

- Основные работы пройдут в 2010 году, предстоит привести в нормативное состояние еще 28 километров. Продолжится работа по реконструкции старых мостов и строительству новых, монтажу наружного освещения. За три года дорога полностью будет обновлена, – сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Реконструкция рассчитана до 2021 года, за это время необходимо привести в порядок 67,3 км трассы, в том числе 32 моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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