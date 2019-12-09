СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-09T14:40:44+03:00

Жители Надыма проверили знания по истории и географии Фото: nadymregion.ru

Горожане соревновались в сборке спилс-карт России, Ямала и Надымского района

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В Надыме прошёл Чемпионат по скоростной сборке спилс-карт России, Ямало-Ненецкого автономного округа и Надымского района. Знания по истории и географии северяне проверили 7 декабря.

В командном зачёте участникам предлагалось собрать карту России. В данной дисциплине состязались семь команд из числа учащихся образовательных организаций города. В личном зачёте предлагалось собрать спилс-карту ЯНАО и Надымского района.

В результате лучший результат по сборке карты России показали четыре команды. В личном зачёте знатоками оказались тридцать человек, они смогли без ошибок сложить карты ЯНАО и Надымского района. Все победители получили удостоверения, значки и призы.

На протяжении мероприятия артисты и коллективы Центра национальных культур и детской школы искусств №2 дарили надымчанам хорошее настроение и творческие номера, игровую программу для маленьких надымчан провели специалисты Досугового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU