Жители Надыма проверили знания по истории и географии
В Надыме прошёл Чемпионат по скоростной сборке спилс-карт России, Ямало-Ненецкого автономного округа и Надымского района. Знания по истории и географии северяне проверили 7 декабря.
В командном зачёте участникам предлагалось собрать карту России. В данной дисциплине состязались семь команд из числа учащихся образовательных организаций города. В личном зачёте предлагалось собрать спилс-карту ЯНАО и Надымского района.
В результате лучший результат по сборке карты России показали четыре команды. В личном зачёте знатоками оказались тридцать человек, они смогли без ошибок сложить карты ЯНАО и Надымского района. Все победители получили удостоверения, значки и призы.
На протяжении мероприятия артисты и коллективы Центра национальных культур и детской школы искусств №2 дарили надымчанам хорошее настроение и творческие номера, игровую программу для маленьких надымчан провели специалисты Досугового центра.
ИСТОЧНИК KP.RU