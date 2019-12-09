2019-12-09T13:54:20+03:00
Спорт

Впервые на Ямале состоится матч волейбольной Лиги чемпионов

В гости к "Факелу" едет "Берлин"
Анна Полякова
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Впервые на Ямале состоится матч волейбольной Лиги чемпионов Фото: newurengoy.ruВпервые на Ямале состоится матч волейбольной Лиги чемпионов Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое 11 декабря пройдёт грандиозное спортивное событие. Впервые в истории Ямала состоится матч волейбольной Лиги чемпионов. В гости к новоуренгойскому «ФАКЕЛУ» приедет чемпион Германии - клуб «Берлин Ресайклинг Воллей».Матч состоится в 19.00 во дворце спорта «Звездный».

Соперник «Факел» в этом сезоне до сих пор не потерпел ни одного поражения. Во всех турнирах «Берлин» показывает стопроцентный результат. В Бундеслиге 10 побед из 10 (проиграно всего 3 сета). В Кубке Германии соперник уже пробился в финал. В первом матче Лиги чемпионов на домашней арене был повержен лучший клуб Словении «АСХ-Воллей», сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.

Напомним, в первой игре в рамках престижного европейского турнира ямальская команда уступила «Кузбассу» (Кемерово) со счетом 0:3. В группе В соперниками «Факела» являются «Кузбасс» (Россия), «Берлин» (Германия) и «Любляна» (Словения). В целом же в сезоне-2019/2020 группового этапа Лиги чемпионов принимают участие 20 мужских команд, три из них – российские: «Кузбасс», «Зенит-Казань» и «Факел».

В рамках Супелиги 8 декабря «Факел» провел выездной матч с «Новой» (Новокуйбышевск). Игра завершилась уверенной победой новоуренгойцев со счетом 3:0.

В итоге «Факел» поднялся на 3 место в турнирной таблице. На 1 месте пока находится «Локомотив» (Новосибирск), на 2-ом – «Кузбасс» (Кемерово), передает администрация Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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