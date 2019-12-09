2019-12-09T13:37:17+03:00
Общество

Ямал не готов строить комплексы для переработки мусора

Вместо этого северянам предлагают научиться сортировать отходы
Анна Полякова
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Ямал не готов строить комплексы для переработки мусора Фото: pixabay.comЯмал не готов строить комплексы для переработки мусора Фото: pixabay.com
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Глава Ямала Дмитрий Артюхов назвал строительство комплексов по переработке мусора затратным производством, к которому относится с осторожностью. По его мнению, гораздо разумнее вести раздельный сбор отходов. Об этом он заявил во время пресс-конференции 9 декабря, на которой подвел итоги 2019 года.

- Я очень осторожно подхожу к решениям что-то строить, потому что опять это будут затраты, которые надо будет субсидировать или которые перелягут на людей, - сказал глава региона.

Он отметил, что прививать культуру раздельного сбора отходов надо с детства. Уже собранный и перемешанный мусор разделять достаточно сложно. К тому же он теряет свойства и не поддается переработке.

- Пока не будет понимания, что это нужно, я бы не хотел начинать строительство, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Между тем, сортировка на Ямале развивается. Так в Тарко-Сале уже работает комплекс, в Надыме, в Ноябрьске – в планах.

Проблемным остается вопрос вывоза мусора из отдаленных поселков. Как отметил губернатор, там настолько мало отходов, что его транспортировка будет очень дорогой. И власти региона пытаются сейчас упростить процесс с точки зрения закона и без ущерба для экологии и сократить затраты для населения.

- Вопросов много, и строить комплексы в ближайшее время мы не готовы, - заявил губернатор ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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