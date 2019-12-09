2019-12-09T13:14:12+03:00
Общество

Правительство ЯНАО утвердило листы «Всероссийской переписи населения – 2020»

Отдаленные и труднодоступные районы перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря
Анна Полякова
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Правительство Ямала утвердило формы бланков переписных листов Всероссийской переписи населения 2020 года. Постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а иностранцев – на 7. По сравнению с предыдущей переписью 2010 года, формулировки некоторых вопросов были скорректированы и дополнены.

Формы бланков разрабатывались с учётом появления у жителей страны возможности самостоятельно ответить на вопросы на портале «Госуслуги».

Одно из нововведени – у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, но и активностью использования этих языков в повседневной жизни. В перечне источников средств к существованию для удобства приведены наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др. Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере дохода.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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