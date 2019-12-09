Губернатор Ямала рассказал, каким видит регион через 15 лет
Все ямальские города через 10-15 лет должны стать городами полноценной жизни. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая на итоговой в 2019 году пресс-конференции.
Глава Ямала подчеркнул, что видит будущее региона весьма перспективным, где люди живут не отложеной жизнью, а сегодня, здесь. Живут в капитальных квартирах, ездят по хорошим дорогам и ходят в хорошие магазины. Он отметил, что поселкам в этом плане сложнее.
- Мы все понимаем, что развитие неразрывно связано с показателями добычи. Большие перспективы у мест с трудноизвлекаемыми запасами, для этого нужны специалисты, - пояснил губернатор Ямало-Нененецкого автономного округа, отметил, что задача органа власти - создавать все условия для жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU