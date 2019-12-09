Ямал рассчитывает на предпринимателей, говоря о развитии туризма

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-09T12:34:21+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о планах по развитию туризма в регионе, отвечая на вопросы журналистов во время большой пресс-конференции 9 декабря. По словам главы ЯНАО, хоть туризм и не первостепенная задача, но им тоже надо заниматься. Ведь если территория привлекательна, это создает рабочие места.

Губернатор отметил, что у региона есть своя «изюминка» - это красивая природа, самобытная культура народов Севера, другой мир, к которому хочется прикоснуться, получив массу ярких впечатлений.

Развитие туризма важно не только для гостей региона. Губернатор отметил, что сам неоднократно слышал от местных ямальцев желание побывать в горах, на северной рыбалке. А этому будет, кстати, способствовать открытие дороги «Салехард – Надым».

- Мы пока отстаем по инфраструктуре, но мы планируем развивать туристическую привлекательность, - сказал губернатор. - Есть целый комплекс планов, которые мы будем реализовывать. Очень важно, чтобы это была частная инициатива, важно, чтобы предприниматели делали это своими руками с нашей поддержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU