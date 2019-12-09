СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-09T12:09:32+03:00

Губернатор Ямала в конце дорожного сезона 2020 года снова проедет по региону Фото: yamal.kp.ru

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планируют повторить автопробег по региону в 2020 году. Во время пресс-конференции 9 декабря он заявил, что собирается проехать в конце сезона и лично проверить, как была выполнена работа.

Глава региона отметил, что реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» - это важная задача № 2. Он подчеркнул, что ямальцы часто выезжают в отпуск на машинах, поэтому качественные трассы – это важно.

Он подчеркнул, что ситуация существенно улучшилась, и предложил вспомнить, что еще совсем недавно дорога в регионе была покрыта плитами. Сегодня же проделана большая работа.

В следующем году будет выделена серьезная сумма на финансирование проекта. В результате порядка 250 км дорог в 2020 году обновятся. Самые сложные участки будут отремонтированы, параллельно старым дорогам будут строиться новые. Также мы будем усиливать системы фото- и видеофиксации.

- Я уже предвижу большое количество жалоб от людей, которым будет дискомфортно ехать по дорогам региона - повсюду будут проходить дорожные работы, - отметил губернатор, призвав проявить терпение и понимание.

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ИСТОЧНИК KP.RU