Жителей Нового Уренгоя в ледовом городке ждет дополнительная реальность
В Новом Уренгое началась подготовка к самому любимому и радостному празднику – Новому году.
В Новом Уренгое на площадях и улицах появились световые конструкции в форме сияющего шатра, шара, арки с высокими сводами, рождественские звезды. Отличительной особенностью этих фигур стала не только яркость и необычный дизайн. Они дополнены уникальной технологией AR.
Установкой необычных конструкций занимаются специалисты фирмы «Мегаполис» из Санкт-Петербурга. Если навести камеру смартфона на специальную метку, расположенную рядом с конструкцией – в смартфоне появятся и забавные анимированные персонажи: Дед Мороз, Снеговик, Снегурочка, рассказали в администрации города.
Новоуренгойцы смогут сфотографироваться с ними или снять видео, отправить его друзьям, выложить в соцсетях. Рядом с каждой конструкцией будет установлена табличка с пояснением, как воспользоваться технологией дополненной реальности.
ИСТОЧНИК KP.RU