Жителей Нового Уренгоя в ледовом городке ждет дополнительная реальность

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-09T11:46:04+03:00

Горожане могут селфиться с мультяшными Дедом Морозом и Снегурочкой

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В Новом Уренгое началась подготовка к самому любимому и радостному празднику – Новому году.

В Новом Уренгое на площадях и улицах появились световые конструкции в форме сияющего шатра, шара, арки с высокими сводами, рождественские звезды. Отличительной особенностью этих фигур стала не только яркость и необычный дизайн. Они дополнены уникальной технологией AR.

Установкой необычных конструкций занимаются специалисты фирмы «Мегаполис» из Санкт-Петербурга. Если навести камеру смартфона на специальную метку, расположенную рядом с конструкцией – в смартфоне появятся и забавные анимированные персонажи: Дед Мороз, Снеговик, Снегурочка, рассказали в администрации города.

Новоуренгойцы смогут сфотографироваться с ними или снять видео, отправить его друзьям, выложить в соцсетях. Рядом с каждой конструкцией будет установлена табличка с пояснением, как воспользоваться технологией дополненной реальности.

ИСТОЧНИК KP.RU