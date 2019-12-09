2019-12-09T10:54:02+03:00
Происшествия

Сломанные электроприборы стали причиной 126 пожаров на Ямале

Северяне нередко используют обогреватели не заводского изготовления
Анна Полякова
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Сломанные электроприборы стали причиной 126 пожаров на Ямале Фото: 89.mchs.gov.ruСломанные электроприборы стали причиной 126 пожаров на Ямале Фото: 89.mchs.gov.ru
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На территории Ямала за 11 месяцев 2019 года зарегистрировано 890 пожаров, из них 308 произошло в жилом секторе. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, при этом 126 возгораний случилось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 76 - из-за неосторожного обращения с огнём, 54 произошло в результате нарушения правил устройства и эксплуатации печей и 23 пожара по причине поджога.

По данным регионального ведомства, ямальцы, к сожалению, нередко используют обогреватели не заводского изготовления, которые представляют собой серьезную опасность. При этом северянам советуют вовремя проводить ревизию электропроводки и замер сопротивления изоляции электропроводов, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы.

Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже поставленный на зарядку аккумулятор мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания.

С началом отопительного сезона количество пожаров от печного отопления возрастает и не надо забывать, что каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного раза в три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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