2019-12-09T10:41:07+03:00
Происшествия

В Салехарде иномарка на "зебре" сбила ребенка

Юный пешеход получил травму
Анна Полякова
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В Салехарде иномарка на "зебре" сбила ребенка Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Салехарде иномарка на "зебре" сбила ребенка Фото: Госавтоинспекция Ямала
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Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка случилось в Салехарде 8 декабря. На улице Матросова юный пешеход попал под колеса автомобиля. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, в воскресенье около 20 часов 15 минут водитель автомобиля Шевроле Клан совершил наезд на несовершеннолетнего северянина. Он в этот момент переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травму.

Всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых травмировано три человека, в числе которых один ребёнок.

По данным регионального ведомства, с начала 2019 года в 4514 зарегистрированных ДТП, погибли 29 человек и 506 травмированы, среди которых 62 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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