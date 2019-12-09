Для главной ёлки Нового Уренгоя понадобилось два километра гирлянд

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-09T10:26:25+03:00

Изменить размер текста: A A

На центральной площади Нового Уренгоя установлена красавица высотой 18 метров. Для ее монтажа понадобилось 1500 веток, их расположили в 32 яруса по 52 см каждый. Два километра гирлянд и шары семи цветов – всего 1224 штуки. Сверху красуется большая звезда. Всего город украсят десять новогодних ёлкок.

На площади возле городской гимназии появилась 15-метровая елка. Дворовые ёлки установлены в микрорайоне Оптимистов, в районе дома Ленинградский 6 (на детской площадке), в микрорайоне Тундровый, в районе 15 школы, а также в Коротчаево и Лимбяяхе.

Активно возводится главный ледовый городок, его тематика в этом году – «Весь мир – театр». Мастера из Ижевска обещают завершить работу в срок.Он будет состоять из одной большой и нескольких малых горок, ледового лабиринта, игровой зоны «Театр Карабаса-Барабаса», композиций для фотографирования «Театральные маски», «Маскарадные маски», «Театральный оркестр».

На площади перед администрацией города появился большой ёлочный шар, его окутывает несколько метров светодиодной гирлянды, внутри – более 300 игрушек.

Площадь возле городской гимназии украшают большие колонны, похожие на ледяные ворота. Буквально через пару дней специалисты завершат монтаж, тогда же сказочные элементы засияют яркими огнями.

В городских дворах строятся шесть снежных и две ледяных горки для детворы. Создание праздничной атмосферы специалисты планируют завершить к 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU