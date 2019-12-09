На Ямале назвали лучших мастеров фольклорного жанра

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-09T10:03:15+03:00

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На Ямале подвели итоги конкурса на присвоение звания «Мастер фольклорного жанра». Ежегодно в регионе лучших выбирают среди представителей народов ненцы, ханты, селькупы. За вклад в сохранение, развитие культуры и искусства КМНС Ямала творцов поощряют с 2012 года, сообщает правительство ЯНАО.

В номинации «Мастер фольклорного жанра народа ненцы» звание получила Октябрина Агичева, хранитель и исполнитель фольклора лесных ненцев (Тарко-Сале, Пуровский район). Она более 15 лет проработала в школе-интернат в посёлке Тарко-Сале руководителем кружка ненецкой культуры и декоративно-прикладного творчества. Имеет почетный знак «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел», награждена медалью «Материнская слава Ямала». Является председателем старейшин в Пуровской Ассоциации «Ямал-потомкам!».

«Мастером фольклорного жанра народа ханты» стал Геннадий Кельчин. Он известный в регионе знаток хантыйского фольклора, исполнитель древнего героического эпоса, член Союза журналистов и Союза писателей России, главный редактор окружной газеты на ханты языке «Лух Авт». При его активном участии восстановлены хантыйские праздники «Ворнга хатл» и «Лунг кутап хатл», два священных жертвенника на озере Еманлор-Балбанты и межокружной праздник «Медвежьи игрища».

В номинации «Мастер фольклорного жанра народа селькупы» звание присвоено Валентине Баякиной – носителю селькупского фольклора, автору радиопрограмм на селькупском языке, победителю конкурса на присуждение премии им. Л.В. Лапцуя, П.Е. Салтыкова и И.С. Ирикова в 2014, 2015 и 2018г (село Толька, Красноселькупский район).

ИСТОЧНИК KP.RU