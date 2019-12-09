В Тарко-Сале замечен рост количества преступлений

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-09T09:39:53+03:00

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В Пуровском районе оценили состояние криминальной обстановки. Рост регистрируемой преступности отмечен только в Тарко-Сале - на 21,5%, в остальных муниципалитетах наблюдается незначительное снижение этого показателя.

Об этом говорили на заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. За 11 месяцев полицейские зарегистрировали 725 преступлений, их количество выросло на 7 % по сравнению с 2019 годом.

Как отметил начальник районного подразделения ОМВД Нил Хвесько, увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений отмечено сразу в трёх муниципальных образованиях – в Пурпе на 89,5%, в Тарко-Сале - на 21,8, и в Уренгое на 16,7 процента.

Печальную статистику составили 4 умышленных убийства (два из которых – фактически без вести пропавшие), 6 изнасилований и 11 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. В тоже время с начала года зарегистрирован всего один случай грабежа (годом ранее – пять), разбойных нападений на территории района не зарегистрировано.

На совершение тяжких преступлений людей в основном подталкивают две причины: пьянство и низкий уровень жизни. Особенно остро вопрос стоит в отдаленных населенных пунктах, национальных поселках.

Исходя из этого, руководитель районного ОМВД предложил усилить меры профилактики среди ранее судимых пуровчан, а также среди не имеющих постоянного источника дохода и склонных к злоупотреблению алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU