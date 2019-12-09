2019-12-09T09:27:41+03:00
Спорт

Ямальский пловец завоевал «серебро» чемпионата Европы

Сергей Фесиков заявил, что, возможно, не будет больше участвовать в таких соревнованиях
Анна Полякова
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Ямальский пловец завоевал «серебро» чемпионата Европы Фото: yamal-sport.ruЯмальский пловец завоевал «серебро» чемпионата Европы Фото: yamal-sport.ru
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Ямальский пловец Сергей Фесиков занял второй место на чемпионате Европы в 25-метровом бассейне в Глазго. Он выступил в составе национальной сборной, которая лидирует по количеству золотых медалей - 13.

Спортсмен ямальского центра олимпийской подготовки завоевал «серебро» на дистанции 100 м комплексным плаванием, с результатом 51.59, уступив молодому спортсмену Клименту Колесникову на последних метрах дистанции, сообщает департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.

После состязаний он признался, что старается получить удовольствие, возможно, от последнего своего чемпионата Европы. Он также отметил, что комплекс немного специфический, потому что после брасса ямалец не мог переключиться на кроль.

- Я могу выдать максимум, и я его выдаю, и я рад тому, что я делаю. При этом хочется всегда быстрее и лучше. Я не могу себя сравнивать с Климентом - у нас разница 11 лет, если не больше. Я очень рад за него, я рад, что у нас есть подрастающее поколение, которое может заменить и быть на лидирующих позициях, - рассказал Сергей Фесиков.

Также Сергей внес лепту в победу российской команды в комбинированной эстафете 4х50 м. Он стал участником отборочного предварительного заплыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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