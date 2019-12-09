В Халясавэе приступили к строительству зимника

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-09T09:04:47+03:00

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В Халясавэе Пуровского района приступили к прокладыванию сезонной трассы протяженностью 28 км. Дорога пройдет через реки Еркал-Надей и Еты-Пур и соединит национальное село с водозабором. Работы завершатся до конца декабря.

Для прохождения грузовых автомобилей толщина льда здесь должна быть не меньше 80 см, сейчас она составляет чуть больше 45 см. На строительстве зимней дороги задействованы бригада из двенадцати человек и шесть единиц техники. На сезонной трассе установят освещение и специальные знаки.

Всего в районе ежегодно проводятся работы по устройству и содержанию двух зимних автодорог общего пользования местного значения для обеспечения двух труднодоступных сел - Самбурга и Халясавэя наземным транспортным сообщением, сообщили в районном департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU