На Ямале 6-летняя девочка стала призером конкурса, «сказав коррупции – нет»

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-09T08:48:53+03:00

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На Ямале подвели итоги творческих конкурсов «Победим коррупцию вместе» и «Скажем коррупции – НЕТ!». Первый проводил аппарат губернатора среди государственных и муниципальных служащих. Второй – среди детей и молодёжи – провёл департамент внешних связей округа.

Самым маленьким призёрам – 6 лет, и они ещё посещают детский сад. В адрес организаторов поступило 96 работ – рисунков и поделок из Салехарда и Лабытнанги. 24 работы признаны победителями.

Конкурсы проводились в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно девятого декабря. Кроме того, в Салехарде прошли официальные мероприятия, в том числе семинар-совещание, сообщили в правительстве ЯНАО.

В нём приняли участие представители органов власти, госучреждений, бизнес-сообщества, правоохранительных органов, общественности. По словам заместителя губернатора ЯНАО Аркадия Бессонова, количество участников совещания свидетельствует о высоком профессиональном интересе к вопросу противодействия коррупции. Главные цели в этой сфере – снижение административных барьеров, повышение правовой грамотности населения и привлечение граждан к мероприятиям по общественному контролю.

ИСТОЧНИК KP.RU