В Пуровском районе легковушка влетела под КамАЗ

СЕГОДНЯ 07:31 2019-12-09T07:31:03+03:00

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На 36 километре Вынгаяхинского месторождения Пуровского района легковушка столкнулась с грузовиком. Авария произошла 7 декабря около 11 часов 10 минут. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля Хонда Акорд не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где встретился с КамАЗом. В результате ДТП оба водителя получили различные травмы.

Поданным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых травмировано три человека, в их числе один ребёнок. С начала 2019 года в 4514 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 506 травмированы, среди которых 62 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU