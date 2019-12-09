2019-12-09T07:31:03+03:00
Происшествия

В Пуровском районе легковушка влетела под КамАЗ

Оба водителя получили различные травмы
Анна Полякова
Поделиться:
В Пуровском районе легковушка влетела под КамАЗ Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Пуровском районе легковушка влетела под КамАЗ Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

На 36 километре Вынгаяхинского месторождения Пуровского района легковушка столкнулась с грузовиком. Авария произошла 7 декабря около 11 часов 10 минут. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля Хонда Акорд не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где встретился с КамАЗом. В результате ДТП оба водителя получили различные травмы.

Поданным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых травмировано три человека, в их числе один ребёнок. С начала 2019 года в 4514 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 506 травмированы, среди которых 62 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тарко-Сале замечен рост количества преступлений
Ямальский пловец завоевал «серебро» чемпионата Европы
В Халясавэе приступили к строительству зимника
На Ямале 6-летняя девочка стала призером конкурса, «сказав коррупции – нет»
Больше бонусов для абонентов Tele2 в ЯНАО
Глава Салехарда проверил адреса, где некачественно убирают снег
На Ямале ждут усиления ветра до 20 м/с
В Тазовском районе погибли люди при пожаре в вагон-городке
Погода на Ямале 9 декабря: в течение дня ожидается резкое потепление
Ноябрьск поддержал акцию борьбы с ВИЧ
Рецидивисту из поселка Уренгой грозит срок за наркотики
Жители Салехарда у новогодней елки записали видеообращение
Погода на Ямале 8 декабря: сильный мороз и переменная облачность
В бюджет Ноябрьска на 2020 год заложено более 14 млд рублей
На Ямале стартовали соревнования по греко-римской борьбе
Общественники добились ремонта дорог в трех городах Ямала
Погода на Ямале 7 декабря: морозы и снегопады
Салехардские школьники провели день с департаментом культуры
В Салехарде вручили медали «Материнская слава Ямала»
В Салехарде на один день изменится схема движения транспорта
О мерах поддержки югорским предпринимателям расскажут через портал