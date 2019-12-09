2019-12-09T07:25:18+03:00
Общество

На Ямале ждут усиления ветра до 20 м/с

Местами будет бушевать метель
Анна Полякова
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На Ямале ждут усиления ветра до 20 м/с Фото: dgzp.yanao.ruНа Ямале ждут усиления ветра до 20 м/с Фото: dgzp.yanao.ru
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 9 декабря прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», ожидается усиление ветра.

Метеорологи сообщают, что ветер будут дуть южного и юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 20 м/с.

Будет облачно с прояснениями, местами ожидается метель после ночной изморози. В связи с чем водителям придется проявить особую осторожность. Температура воздуха днем -2…-7°С, местами до -12°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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