Глава Салехарда проверил адреса, где некачественно убирают снег
Глава Салехарда Алексей Титовский проверил территории, на которые жители ямальской столицы чаще всего жалуются по поводу некачественной уборки снега.
Рабочая группа проверила район улицы Горького. В момент приезда рабочие подрядной организации убирали снег. В переулке Маяковского к проверке снег был уже убран. На мысе Ангальский жители жаловались тротуары.
Глава города дал поручение следить за очисткой прилегающих к дороге территорий, отметив, что дел на 10 минут. Градоначальник добавил: «Нужно внимательнее относиться к работе».
В уборке снега в окружном центре участвует 20 единиц техники. Система перешла на ночной режим с 19:00 до 07:00. Такой график в меньшей степени мешает комфорту жителей и автомобилистов, пояснили в администрации города.
В 2020 году в Салехарде при поддержке правительства ЯНАО появится дополнительно 9 единиц новой снегоуборочной техники. Это значительно повлияет на скорость и качество очистки города от снега.
ИСТОЧНИК KP.RU