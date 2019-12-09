2019-12-09T08:13:25+03:00
Общество

Глава Салехарда проверил адреса, где некачественно убирают снег

Парк снегоуборочной техники в 2020 году пополнится девятью машинами
Анна Полякова
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Глава Салехарда проверил адреса, где некачественно убирают снег Фото: Администрация СалехардаГлава Салехарда проверил адреса, где некачественно убирают снег Фото: Администрация Салехарда
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Глава Салехарда Алексей Титовский проверил территории, на которые жители ямальской столицы чаще всего жалуются по поводу некачественной уборки снега.

Рабочая группа проверила район улицы Горького. В момент приезда рабочие подрядной организации убирали снег. В переулке Маяковского к проверке снег был уже убран. На мысе Ангальский жители жаловались тротуары.

Глава города дал поручение следить за очисткой прилегающих к дороге территорий, отметив, что дел на 10 минут. Градоначальник добавил: «Нужно внимательнее относиться к работе».

В уборке снега в окружном центре участвует 20 единиц техники. Система перешла на ночной режим с 19:00 до 07:00. Такой график в меньшей степени мешает комфорту жителей и автомобилистов, пояснили в администрации города.

В 2020 году в Салехарде при поддержке правительства ЯНАО появится дополнительно 9 единиц новой снегоуборочной техники. Это значительно повлияет на скорость и качество очистки города от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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